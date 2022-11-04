Байден сделал странное заявление об Иране | 360°

04 ноября 2022, 11:54
Байден сделал странное заявление об Иране
Президент США Байден заявил о намерении освободить Иран
США скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя», заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении в Калифорнии. Об этом написало агентство Bloomberg.
Речь была посвящена теме здравоохранения для ветеранов США, но Байден переключился на Иран по просьбе, прозвучавшей из зала.
Реклама
«Не беспокойтесь, мы освободим Иран», — сообщил он и сразу же добавил, что «они довольно скоро освободят сами себя».
Реклама
Из зала послышались одобрительные возгласы. Дальше эту тему американский лидер развивать не стал.
Кстати, раньше в своих выступлениях Байден путал Иран с Ираком и Украиной (а также Сирию — с Ливией).Беспорядки в Иране длятся с середины сентября. Они разгорелись после того, как 22-летняя девушка, задержанная полицией нравов за неправильное ношение хиджаба, умерла от сердечного приступа. В стране идут масштабные антиправительственные митинги. Женщины публично снимают хиджабы и отрезают себе волосы. Кстати, эту акцию поддержали знаменитости по всему миру.
США
Иран
Реклама
Реклама