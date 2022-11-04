Байден сделал странное заявление об Иране | 360°

Мир 04 ноября 2022, 11:54 Байден сделал странное заявление об Иране Президент США Байден заявил о намерении освободить Иран flickr

Читать 360tv в

США скоро «освободят Иран» либо он «освободит сам себя», заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден на выступлении в Калифорнии. Об этом написало агентство Bloomberg.

Речь была посвящена теме здравоохранения для ветеранов США, но Байден переключился на Иран по просьбе, прозвучавшей из зала.

Реклама

«Не беспокойтесь, мы освободим Иран», — сообщил он и сразу же добавил, что «они довольно скоро освободят сами себя».

Реклама

Из зала послышались одобрительные возгласы. Дальше эту тему американский лидер развивать не стал.

Кстати, раньше в своих выступлениях Байден путал Иран с Ираком и Украиной (а также Сирию — с Ливией).