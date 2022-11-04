Президент Ирана Раиси ответил Байдену, обещавшему «освободить» его страну | 360°

Мир 04 ноября 2022, 13:27 Президент Ирана Раиси ответил Байдену, обещавшему «освободить» его страну Президент Ирана Раиси заявил, что страна не собирается «попадать в плен» США Пресс-служба Кремля

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США развязали десятки войн по всему миру и устроили множество государственных переворотов в разных государствах, заявил президент Ирана Ибрахим Раиси. Он отметил, что его страну уже освободили 43 года назад и она сделает все, чтобы не «попасть в плен» Штатов, сообщило агентство Tasnim.

Так иранский лидер ответил на слова президента США Джо Байдена, который пообещал «освободить» его страну.

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«Иран полон решимости снова не попасть в ваш плен», — подчеркнул Раиси. Он напомнил, что американские военные вторгались в Афганистан, Ирак и Вьетнам. По мнению президента, США хотят, чтобы другие страны мира стали «дойными коровами» для удовлетворения их потребностей.

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Ибрахим Раиси добавил, что США желают изолировать Иран, остановить в стране производство и прекратить экспорт. Политик подчеркнул, что Штатам не удастся реализовать свой замысел и «движение поезда иранской нации не прекращается».

Ранее президент Джо Байден заявил, что США скоро «освободят» Иран. По словам американского лидера, в ином случае страна «освободит себя сама».