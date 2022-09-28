Херсонские власти обратятся к Путину с просьбой о включении региона в состав России | 360°

Мир 28 сентября 2022, 10:13 Поделиться Telegram

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Viber Херсонские власти обратятся к Путину с просьбой о включении региона в состав России Член ВГА Стремоусов: Херсонская область обратится к Путину с просьбой вступить в состав РФ РИА «Новости»

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Власти Херсонской области по итогам прошедшего референдума подготовят обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав РФ. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов.

По его словам, прошение подадут уже в среду, 28 сентября.

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«В ближайшие дни это обращение рассмотрят, как я понимаю логику процесса. Украинская гривна в ближайшее время выйдет из оборота», — сказал Стремоусов.

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С 23 по 27 сентября на территории освобожденной части Запорожской и Херсонской областей, а также ДНР и ЛНР состоялись референдумы о вхождении в состав России.

По итогам обработки 100% протоколов в Херсонской области 87,05% жителей высказались за вступление в состав России. ДНР, ЛНР и Запорожье также проголосовали за выход из состава Украины и присоединение к РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал прошедшие референдумы историческим событием, а также отметил роль бойцов чеченских отрядов в поддержании порядка во время проведения голосования.

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