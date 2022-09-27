Более 93% избирателей поддержали воссоединение Запорожья с Россией | 360°

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Более 93% избирателей поддержали воссоединение Запорожья с Россией

В Запорожье за вхождение в РФ проголосовали 93,11% после обработки 100% бюллетеней

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В Запорожской области обработали 100% бюллетеней. На референдуме за вхождения региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей, заявил глава избиркома.

Пятидневные голосования прошли с 23 по 27 сентября.

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Общественность обратилась к властям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с предложением в срочном порядке провести референдумы. Представители регионов заявляли, что это обезопасит территорию и восстановит историческую справедливость.

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Референдумы ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей по вхождению в состав России завершились в Московской области. Для жителей этих регионов работали 23 участковые комиссии, где желающие могли отдать свой голос. В общей сложности участие в референдумах на территории Подмосковья приняли 92,36% жителей освобожденных территорий.

От Запорожской области в участковые комиссии Подмосковья пришли 85,86% избирателей. За вхождение этой области в состав России проголосовали 99,10%, против — 0,21%, еще 0,68% бюллетеней признали недействительными.

Референдумы о присоединении к России

Референдум в Запорожской области 2022

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