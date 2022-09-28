Кадыров назвал историческим событием референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях | 360°

Спецоперация 28 сентября 2022, 10:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Кадыров назвал историческим событием референдумы в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях Глава Чечни Кадыров: состоявшиеся референдумы — историческое событие РИА «Новости»

Читать 360tv в

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров назвал прошедшие в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях референдумы историческим событием, а также поздравил жителей этих регионов со скорым вхождением в состав России. Об этом он написал в Telegram-канале.

По его словам, в течение многих лет люди, проживающие на этих землях, подвергались унижениям со стороны нынешней украинской власти, но президент России Владимир Путин сумел положить этому конец.

Реклама

«Путин дал народу шанс выбрать самостоятельно свою собственную судьбу. Это финал многолетнего гнета. Рад, что чеченцы помогли и героически отстояли право людей на самоопределение. Они продолжают обеспечивать безопасность мирных людей, служа интересам Отечества», — написал Кадыров.

Реклама

Глава Чечни сообщил, что руководитель военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга и глава местного избиркома Юлия Трохименко встретились с командиром отряда ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзором Бисаевым.

«Чеченских бойцов поблагодарили за обеспечение безопасности на избирательных участках во время голосования. Люди не боялись появляться на улицах и с удовольствием приходили на референдум», — добавил глава Чечни.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев накануне сообщил, что единогласное решение участников референдумов о вхождении в состав России является закономерным.

1 0 0 0 0 0