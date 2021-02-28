Власти Вирджинии разрешили марихуану в оздоровительных целях

Власти Вирджинии одобрили законопроект, который предусматривает легализацию марихуаны в рекреационных целях с 2024 года. Об этом сообщило издание Politico.

За инициативу проголосовали 48 представителей штата, 43 законодателя выступили против. В Сенате Вирджинии перевес составил всего один голос — 20 против 19. Известно, что за легализацию не стал голосовать ни один республиканец. Получается, что законопроект удалось принять благодаря демократам, которые сейчас контролируют обе палаты законодательного органа.

Голосование состоялось после утверждения согласительной комиссии окончательного текста. Теперь документ поступит губернатору-демократу Ральфу Нортэму, который уже дал понять, что подпишет его.

Судя по документу, легально владеть марихуаной можно будет с января 2024 года. А пока за это предусмотрен штраф в размере не более 25 долларов. Более того, с 2024 года может начаться и легальная продажа каннабиса. Также можно будет выращивать все дома. По предварительным данным, летом власти начнут формировать ведомство, которое будет регулировать оборот марихуаны.

Тем не менее уже более чем в 30 штатах Америки продажа марихуаны в медицинских целях не считается правонарушением.