Разрешено применение вакцины Johnson & Johnson против COVID-19 в США

Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило экстренное применение в стране однодозовой вакцины компании Johnson & Johnson против коронавируса. Это уже третий антиковидный препарат, разрешенный для вакцинации в Соединенных Штатах.

Как сообщается на сайте регулятора, новая вакцина позволит делать прививки людям в возрасте от 18 лет.

«Разрешение на этот препарат расширяет доступность вакцин, которые считаются наилучшим методом медицинской профилактики COVID-19. Она поможет нам в борьбе с пандемией, уже унесшей более полумиллиона жизней в Соединенных Штатах», — сказала исполняющий обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок.

FDA установило, что вакцина Johnson & Johnson отCOVID-19 соответствует всем необходимым критериям и может быть эффективной в предотвращении коронавируса. Известные и потенциальные преимущества вакцины перевешивают известные и потенциальные риски.

Эта вакцина вводится однократно. Эффективность при клинических испытаниях, составила 66,9% при рассмотрении случаев заболевания спустя 14 дней после однодозовой вакцинации и 66,1% при рассмотрении случаев спустя 28 дней после вакцинации.

В январе компания Johnson & Johnson заявила, что эффективность их вакцины от коронавируса COVID-19, вводимой одной дозой, составляет 66%. До конца марта будет поставлено до 20 миллионов доз. До конца июня — до 100 миллионов.