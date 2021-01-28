Мини-плантацию конопли обнаружили в квартире у жителя Красноярска

Предположительно, ее организовал 29-летний мужчина. У него дома нашли шесть горшков с запрещенным растением. Уточняется, что для выращивания конопли был создан идеальный микроклимат. В помещении работали кондиционер и нагревательные лампы.

У подозреваемого изъяли пакет с марихуаной, а также оборудование для ухода за растениями, удобрения, семена и упаковку. В целом вес кустов составил более одного килограмма. В автомобиле у мужчины находился готовый наркотик, расфасованный по пакетам, сообщил «МИР 24».

Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.