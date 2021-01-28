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    28 января 2021, 17:53

    Мини-плантацию конопли обнаружили в квартире у жителя Красноярска

    Полина Петрова

    Полиция Красноярска обнаружила мини-плантацию конопли в квартире у местного жителя, информирует «Вести.ru».
    Мини-плантацию конопли обнаружили в квартире у жителя Красноярска

    Предположительно, ее организовал 29-летний мужчина. У него дома нашли шесть горшков с запрещенным растением. Уточняется, что для выращивания конопли был создан идеальный микроклимат. В помещении работали кондиционер и нагревательные лампы.

    У подозреваемого изъяли пакет с марихуаной, а также оборудование для ухода за растениями, удобрения, семена и упаковку. В целом вес кустов составил более одного килограмма. В автомобиле у мужчины находился готовый наркотик, расфасованный по пакетам, сообщил «МИР 24».

    Возбуждено уголовное дело. Задержанный арестован. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.