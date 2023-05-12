Мир 12 мая 2023, 02:26 Власти Украины возмутила идея о возвращении русского языка Глава СНБО Украины Данилов: СБУ должна заняться призывами о возвращении русского языка Freepik

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Вопросами призывов к возвращению русского языка в стране должна заниматься Служба безопасности Украины (СБУ). Такое предложение озвучил глава Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, его процитировал Telegram-канал «Политика страны».

По словам Данилова, некоторые украинские официальные лица уже заявили о необходимости возвращения русского языка в республике.

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«Я не знаю, куда там служба безопасности смотрит на этих деятелей, которые официально заявляют, что русский язык необходимо распространить на территории Украины», — отметил он.

Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что русскоговорящих жителей Киева стало значительно больше и продолжит увеличиваться в будущем. Также он назвал ограничения на использование русского языка на Украине нарушением конституции и уголовного кодекса.

Ранее Верховная рада официально задокументировала обращение выдуманный термин «рашизм». В число его «признаков» на Украине вошло распространение русского языка и культуры.