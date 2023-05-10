Мир 10 мая 2023, 16:17 Русскую речь стали чаще слышать в Киеве Экс-советник главы офиса Зеленского Арестович: в Киеве стало больше русского языка Официальный сайт Президента Украины

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Число русскоговорящих жителей Киева выросло и продолжит увеличиваться в будущем. Об этом сообщил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью для YouTube-канала украинского журналиста Василия Голованова.

«Станет больше русского языка, в Киеве его уже больше», — обратил внимание Арестович.

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Экс-советник главы офиса Зеленского назвал украинскую столицу русскоязычным городом. Чтобы подтвердить свои слова, Арестович привел рассказ знакомой, которая работает кассиром в одном из супермаркетов Киева. Женщина подсчитала, что из 100 покупателей 86 обращаются к ней на русском и лишь 14 — на украинском.

Политик добавил, что украинское общество «в лице „говорящих голов“ и идеологов» последовательно приходит к отрицанию реальности. Ограничения на использование русского языка на Украине Арестович назвал нарушением конституции и уголовного кодекса.

С точки зрения западных партнеров Киева, подобная дискриминация является дикостью, подытожил экс-советник главы офиса президента Украины.

Ранее Верховная рада официально ввела в документальное обращение выдуманный термин «рашизм». В числе его «признаков» на Украине назвали распространение русского языка и культуры.