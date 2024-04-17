17 апреля 2024, 18:34
Власти Украины разрешили снести Арку Дружбы народов в Киеве
Минкульт Украины дал разрешение на снос памятника Арки Дружбы народов в Киеве
Министерство культуры и информационной политики Украины лишило Арку Дружбы народов в Киеве статуса памятника истории. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Этим решением монумент потерял статус памятника истории и может быть демонтирован», — отметили в сообщении.
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В документе подчеркнули, что архитектурное сооружение «принадлежит к символике российской имперской политики».
Ранее на щит монумента «Родина-мать» в Киеве подняли украинский герб в виде трезубца.
Киевский режим начал проводить политику декоммунизации страны еще в 2015 году. Задачей этой программы является борьба с памятниками и монументами времен СССР, к началу 2022 году на Украине убрали более 2,5 тысяч культурных объектов.
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