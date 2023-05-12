Мир 12 мая 2023, 08:33 Зеленского попросили вернуть День Победы вместо Дня Европы Петиция о возвращении Дня Победы на Украине появилась на сайте офиса Зеленского РИА «Новости»

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Петицию с требованием вернуть празднование Дня Победы вместо Дня Европы 9 мая опубликовали на сайте офиса президента Украины Владимира Зеленского. Пока документ набрал около 70 голосов, сообщило РИА «Новости».

«Наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник», — отметил автор петиции.

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Документ зарегистрировали 11 мая. Для рассмотрения необходимо, чтобы его поддержали голосами 25 тысяч человек.

В минувший понедельник Зеленский заявил, что внес в Раду законопроект, которым предлагается установить на Украине 8 мая День памяти и победы над нацизмом. Помимо этого, он подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будут отмечать День Европы вместо Дня Победы. Эта идея понравилась главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.