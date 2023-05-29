Мир 29 мая 2023, 19:08 Верховная рада проголосовала за установление 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом Парламент Украины поддержал проект об утверждении 8 мая днем памяти и победы над нацизмом Flickr

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Украинский парламент поддержал законопроект президента Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом, сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Инициативу поддержало большинство парламентариев.

«С сегодняшнего дня 8 мая официально выходной день и День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939–1945 годов», — написал в своем Telegram-канале Железняк.

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Он также опубликовал фотографию из Рады. Решение об установлении новой памятной даты поддержали 317 депутатов, один проголосовал против, 35 не принимали участия.

В начале мая Владимир Зеленский внес в Раду законопроект об утверждении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Жители Украины попросили президента вернуть празднование Дня Победы вместо Дня Европы 9 мая. Автор петиции отметил, что ветераны воевали «не за Россию, а за Украину», которая находилась в составе СССР. Для рассмотрения инициативы нужно, чтобы под ней поставили подписи минимум 25 тысяч человек. Тогда власти рассмотрят предложение.