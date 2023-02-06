Мир 06 февраля 2023, 05:22 Дома обрушились из-за нескольких мощных землетрясений в Турции Мощнейшие землетрясение магнитудой 7,4 зафиксировали в Турции

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Мощное землетрясение зафиксировано в центральной части Турции. В стране объявили самый высокий уровень тревоги. Об этом, как сообщил ТАСС, заявили в МВД республики.

Местные жители опубликовали в социальных сетях видео, на которых показаны последствия землетрясения. На кадрах видны разрушенные здания.

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Турецкие МВД и управление по чрезвычайным ситуациям направили спасателей для извлечения людей из-под завалов обрушившихся домов. Как уточнили в Управлении, еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 произошли в провинции Газиантеп. Она находится на юго-востоке страны.

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Из данных Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) следует, что землетрясение произошло в 04:17 по московскому времени. Его эпицентр находился в 27 километрах от города Газиантеп, где проживает более миллиона человек. Очаг землетрясения находился на глубине 10 километров.

По данным телеканала NTV, обрушение зданий произошли в Кахраманмараше, Адыямане, Диярбакыре и Малатье.

Как уточнил источник РИА «Новости», в пригороде Латакии в Сирии также обрушилось здание, еще несколько получили повреждения.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, в 04:17 по московскому времени землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш. Его очаг залегал на глубине семь километров. После этого в течение получаса подземные толчки ощущались в Анкаре, Анталье, Адане, Кайсери, Газиантепе, Мерсине, Шанлыурфе, Трабзоне.