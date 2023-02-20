Мир 20 февраля 2023, 21:58 Власти Турции предупредили жителей провинции Хатай о риске повышения уровня моря Жителей турецкой провинции Хатай предупредили о риске повышения уровня моря РИА «Новости»

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Жителей провинции Хатай, где произошли два новых землетрясения, предупредили о риске повышения уровня моря на полметра. Об этом сообщило Управление по чрезвычайным ситуациям Турции (AFAD).

«Мы предупреждаем граждан о необходимости держаться подальше от береговой линии в качестве меры предосторожности из-за риска повышения уровня моря», — отмечается в сообщении.

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Как сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, 20 февраля на турецко-сирийской границе произошло землетрясение магнитудой 6,3. Специалисты зафиксировали подземные толчки возле Антакьи в Турции и в 75 километрах от сирийской Латакии.

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Землетрясение также затронуло провинцию Хатай. По данным СМИ, в районе Дефне есть пострадавшие здания.

В начале февраля в Турции произошло одно из самых разрушительных землетрясений. По последним данным, число жертв превысило 41 тысячу человек.

Спасатели из разных стран мира, в том числе России продолжают вытаскивать людей из-под завалов. В Турцию направляют гуманитарную помощь для лишившихся крова жителей.