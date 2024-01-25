Мир 25 января 2024, 05:08 Власти США скрыли, что на Украине погибли около 400 американцев Макгрегор: в США скрывают, что на Украине погибли минимум 400 американцев Pixabay

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Минимум 400 американцев погибли вы зоне СВО на Украине, а власти США скрывают этот факт. Такое заявление опубликовал в соцсети Х бывший советник Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.

«Наш друг [американский сенатор] Линдси Грэм говорил, что мы должны быть благодарны за то, что никто из американцев не погиб на Украине. Это ложь. Мы знаем, что по меньшей мере 400 американцев погибли», — заявил Макгрегор.

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При этом офицер не уточнил, откуда он взял такие данные. Макгрегор обвинил власти Штатов в сокрытии этой информации.

Полковник предположил, что после окончания конфликта президент Украины Владимир Зеленский переедет в один из своих особняков на Кипре или в Италии, или может поселиться в штате Флорида в США. Макгрегор считает, что «США используют украинцев».

Американский наемник после возвращения с Украины рассказал всю правду о боевиках одной из рот, которые убивали на поле боя не только противника, но и своих раненых солдат. Он заявил, что эти люди «живут радо убийства».