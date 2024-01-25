Мир 25 января 2024, 04:45 Американский полковник рассказал, где спрячется Зеленский после конфликта Дуглас Макгрегор: после конфликта Зеленский спрячется в особняке в США или ЕС РИА «Новости»

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Когда конфликт на Украине завершится, украинский президент Владимир Зеленский скроется в одном из особняков, приобретенных в США и Европе. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в соцсети X.

«Когда конфликт на Украине наконец закончится, Зеленский окажется в одном из своих особняков на Кипре или в Италии или, возможно, во Флориде. Все это — мошенничество, а украинцы эксплуатируются Соединенными Штатами», — заявил он.

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Ранее Зеленский отменил все мероприятия, на которых его должны были поздравлять с днем рождения. Глава Украины 25 января отметит свое 46-летие. Также политик отменил поездку по стране после авиакатастрофы с российским Ил-76, который выполнял рейс в Белгород. На борту самолета было 65 украинских пленных, все они погибли. Помимо этого скончались трое сопровождающих и шесть членов экипажа.