Власти США поддержали идею отказа от патентов на вакцины от коронавируса

Администрация Белого дома поддержала идею отказа от защиты интеллектуальной собственности вакцин от коронавируса в условиях пандемии. Об этом на своей странице в Twitter сообщила торговый представитель США Кэтрин Тай.

«Чрезвычайные обстоятельства на фоне пандемии требуют таких же чрезвычайных мер. Власти США выступают за защиту интеллектуальной собственности, однако для победы над эпидемией поддерживают отступление от данных норм в отношении вакцин против коронавируса», — говорится в сообщении.

Она отметила, что цель администрации США — в кратчайшие сроки предоставить как можно больше безопасных и эффективных вакцин максимально большому количеству людей. Тем не менее Тай подчеркнула, что на одобрение этой инициативы Всемирной торговой организацией (ВТО) потребуется некоторое время.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал эту инициативу грандиозным моментом. Об этом он написал в Twitter.

Однако международная федерация фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) считает, что возможное решение об отступлении от норм защиты прав интеллектуальной собственности в отношении вакцин от коронавируса только усложнит борьбу с пандемией, сообщил сайт организации. Специалисты также отметили, что это простое, но «неправильное решение сложной проблемы».

Первыми с предложением отказаться от патента выступили выступили ЮАР и Индия в 2020 году.