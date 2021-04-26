Центр имени Гамалеи получил патент на вакцину-спрей от коронавируса

Вакцину-спрей от коронавируса впервые зарегистрировали в России. Соответствующий патент на производство получил Центр имени Гамалеи. Об этом говорится в сообщении Роспатента, который подвел итог первого года программы по ускоренному рассмотрению заявок, направленных на борьбу с пандемией.

Центр имени Гамалеи подал две заявки на применение вакцин против коронавируса. Первый препарат планируется вводить путем впрыскивания в слизистые носа. Второй будет сочетать в себе спрей и внутримышечную инъекцию.

Кроме того, специалисты Центра имени Гамалеи получили патент на технологию проведения вакцинации от коронавируса для людей старше 60 лет или имеющих хронические заболевания.

Два патента на лекарства, подавляющие активность возбудителя в организме человека, выдали Федеральному медико-биологическому агентству. Один из препаратов представлен в виде спрея.

За год Роспатент выдал 248 документов, которые касаются изобретений, направленных на борьбу с коронавирусом. Среди них 15 патентов на производство вакцин, 34 патента на лекарства для лечения зараженных, 25 патентов на тесты и методы диагностики.

Как отметила газета «Известия», среди зарегистрированных в России изобретений есть технология по определению уровня антител в крови или плазме пациентов. Заявку для патента подал Институт биоорганической химии и ЦКБ РАН.

Несколько разработчиков подали документы на регистрацию робота, который будет забирать биоматериал для ПЦР-тестов. Кроме того, запатентована технология использования искусственного интеллекта для определения поражения легких у пациентов с коронавирусной инфекцией.