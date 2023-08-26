26 августа 2023, 10:23
Власти Швеции рассказали, введут ли запрет на сожжение религиозных книг
Премьер Кристерссон: Швеция не введет запрет на сожжение религиозных книг
Швеция не собирается вслед за Данией запрещать сожжение религиозных книг на законодательном уровне, заявил шведский премьер Ульф Кристерссон. Его слова привел канал SVT.
«Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь», — пояснил Кристерссон.
Он заметил, что каждая страна, «подверженная острым угрозам», сама выбирает метод борьбы с ними. Премьер выразил уважение к инициативе Дании.
Ранее датский министр юстиции Петер Хуммельгор заявил, что правительство планирует запретить сожжение религиозных книг, и этот шаг стоит воспринимать как «важный политический сигнал» миру.
Швеция же еще на прошлой неделе анонсировала пересмотр закона об общественном порядке, разрешающего акции с сожжением Корана.
МИД Турции пять раз приглашал к себе временного поверенного в делах посольства Дании из-за осквернения Корана в Копенгагене.
Дания
Швеция
Коран
Реклама
Реклама