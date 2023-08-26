Мир 26 августа 2023, 10:23 Власти Швеции рассказали, введут ли запрет на сожжение религиозных книг Премьер Кристерссон: Швеция не введет запрет на сожжение религиозных книг Unsplash

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Швеция не собирается вслед за Данией запрещать сожжение религиозных книг на законодательном уровне, заявил шведский премьер Ульф Кристерссон. Его слова привел канал SVT.

«Поступать точно так же, как в Дании, по всей вероятности, потребовало бы внесения поправок в конституцию, поэтому для Швеции это не самый подходящий путь», — пояснил Кристерссон.

Он заметил, что каждая страна, «подверженная острым угрозам», сама выбирает метод борьбы с ними. Премьер выразил уважение к инициативе Дании.

Ранее датский министр юстиции Петер Хуммельгор заявил, что правительство планирует запретить сожжение религиозных книг, и этот шаг стоит воспринимать как «важный политический сигнал» миру.

Швеция же еще на прошлой неделе анонсировала пересмотр закона об общественном порядке, разрешающего акции с сожжением Корана.

МИД Турции пять раз приглашал к себе временного поверенного в делах посольства Дании из-за осквернения Корана в Копенгагене.