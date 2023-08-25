Мир 25 августа 2023, 14:33 Дания введет запрет на сожжение Корана Глава Минюста Дании Хуммельгор: страна введет наказание за сожжение Корана piqsels

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Правительство Дании планирует запретить сожжение в стране религиозных книг, в том числе и Корана. Такое заявление сделал датский министр юстиции Петер Хуммельгор, сообщило агентство Associated Press.

По данным издания, кабмин Дании расширит имеющиеся ограничения на сожжение флагов других государств, а также запретит «ненадлежащее обращение с предметами, имеющими важное религиозное значение для религиозной общины».

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«Законопроект будет предусматривать наказания за такие вещи, как, например, сожжение Корана или Библии в общественных местах», — уточнил Хуммельгор.

По его словам, нарушителям будет грозить штраф или лишение свободы сроком до двух лет. Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен назвал принимаемые меры «важным политическим сигналом», который страна хочет направить миру.

Ранее стало известно, что МИД Турции пять раз приглашал к себе временного поверенного в делах датского посольства. Причиной стало сожжение Корана в Копенгагене. Акции, во время которых расправлялись со священной для мусульман книгой, этим летом прошли в Дании и Швеции. Организация исламского сотрудничества осудила их.