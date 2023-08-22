Мир 22 августа 2023, 21:49 МИД Турции вызвал временного поверенного в делах Дании из-за акций осквернения Корана Sabah: временного поверенного в делах Дании повторно вызвали в МИД Турции unsplash.com

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Временного поверенного в делах Дании в Анкаре второй раз за последние два дня вызвали в МИД Турции из-за повторяющихся акций по осквернению Корана в Копенгагене. Об этом сообщил источник газеты Sabah.

Ведомство подчеркнуло, что решительно осуждает и протестует против подобных действий в отношении священной книги. МИД Турции также призвал датские власти принять меры для прекращения этих акций.

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«Поверенный в делах посольства Дании в Анкаре был вызван в наше министерство», — сказано в сообщении.

На организатора акций с сожжением Корана, мигранта Салвана Момика, напали в пригороде Стокгольма 21 августа, сообщал RT. Полиция задержала мужчину, который препятствовал осквернению священной книги.

В Нидерландах лидер антимусульманского движения порвал Коран напротив посольства Турции на глазах у туристов, писали «Известия».