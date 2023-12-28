Мир 28 декабря 2023, 20:05 Взрывы прогремели в подконтрольном украинским властям Херсоне Мрочко: в Херсоне прозвучали взрывы Unsplash

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В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы. Об этом сообщил глава украинской городской военной «администрации» Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В Днепровском районе Херсона слышны взрывы», — написал он.

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Мрочко призвал местных жителей держаться подальше от окон и проявлять осторожность.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, на подконтрольной украинскому правительству части Херсонской области воздушную тревогу не объявляли.

Накануне серия взрывов прогремела в Одессе. Уточнялось, что в городе сработали системы противовоздушной обороны. Начальник областной военной администрации Олег Кипер призвал население проследовать в укрытия. В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

До этого взрывы раздались в Николаеве. Сирены тревоги включали в Черкасском, Николаевском, Днепропетровском и Кировоградском регионах.