30 ноября 2022, 14:16
Власти Одессы решили демонтировать памятник основательнице города — Екатерине II
Горсовет Одессы принял решение демонтировать памятники Екатерине II и Суворову
Горсовет Одессы принял решение демонтировать памятники императрице Екатерине II и полководцу Александру Суворову. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«За — 43 (97,73% присутствующих), против — 0, воздержались — 0, не проголосовали — 1 (2,27% присутствующих). Решение принято», — говорится в официальном сообщении по итогам голосования о демонтаже памятника основателям Одессы.
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У этого голосования была онлайн-трансляция.
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Депутат городского совета Александра Ковальчук предложила перенести памятники на временное хранение в Одесский художественный музей.
Памятник основательнице города постоянно подвергался нападениям вандалов. Скульптуру для защиты окружили забором. Памятник много раз обливали краской, оставляли всякие надписи на подножии.
Еще жителя Одессы приговорили к 15 годам лишения свободы за «госизмену» — он вывесил флаг России. Одессит вывесил триколор на доме № 3а на улице Небесной сотни. Его заодно обвинили в шпионской деятельности.
Одесса
Памятники
Украина
Вандализм
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