Мир 29 ноября 2022, 16:14 Жителя Одессы приговорили к 15 годам тюрьмы за российский флаг Суд приговорил к 15 годам за госизмену вывесившего российский флаг жителя Одессы РИА «Новости»

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Жителя Одессы приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену из-за того, что тот вывесил российский флаг на одном из домов города. Об этом сообщили в Telegram-канале украинского Государственного бюро расследований.

«Суд признал виновным и лишил свободы на 15 лет жителя Одессы», — сказали в ведомстве.

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В ведомстве пояснили, что мужчина вывесил российский флаг на доме № 3а на улице Небесной сотни. Он сделал снимки с места размещения триколора и передал их «для использования в пропагандистских материалах». Одессита также обвинили в передаче данных о передвижении Вооруженных сил Украины и подготовке к похищению местного предпринимателя.

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По данным ведомства, мужчина якобы сотрудничал со спецслужбами России и передавал им данные о перемещениях ВСУ и их объектах в Одессе.

Еще один случай с демонстрацией флага произошел на чемпионате мира по футболу в Катаре. Испанские фанаты на стадионе развернули знамя полка «Азов»*. FIFA отобрала флаг у болельщиков из-за нарушения правил.

*«Азов» — запрещенная в России террористическая организация.