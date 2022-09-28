Власти Одессы отложили решение о сносе памятника Екатерине II | 360°

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Власти Одессы отложили решение о сносе памятника Екатерине II

Депутаты горсовета Одессы решили пока не сносить памятник императрице Екатерине II

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Депутаты городского совета Одессы на заседании 28 сентября не приняли решения о демонтаже памятника императрице Екатерине II. Об этом говорится в заявлении пресс-службы мэрии.

В ходе голосования 17 депутатов высказались за снос памятника, не голосовал 21 депутат и еще один парламентарий воздержался.

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«Решение не принято», — заявили в мэрии Одессы.

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Во время заседания депутат Андрей Вагапов в качестве аргумента за снос памятника заявил, что при Екатерине II на Украине уничтожили казачество. Вместо монумента он предложил воздвигнуть памятник атаману Петру Калнышевскому.

Петицию о сносе памятника подписали свыше 25 тысяч человек, однако мэр Одессы Геннадий Труханов назвал эти помыслы большой ошибкой. Он подчеркнул, что монумент Екатерине II является неотъемлемой частью города.

Памятник Екатерине II находится на Екатерининской площади, его установили по проекту архитектора Юрия Дмитренко в 1900 году. Спустя 20 лет памятник демонтировали, однако в 2007 году вернули на место.

Одесса

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