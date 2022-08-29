Мэр Одессы назвал ошибкой идею сноса памятника Екатерине II

Предложение правительства Украины снести памятник российской императрице Екатерине II в Одессе — большая ошибка, так как скульптура навсегда останется частью города. Об этом в интервью газете Corriere della Sera заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он подчеркнул, что ему прекрасно известно о петиции, которую подписали украинцы с требованием снести памятник Екатерине II. Решение Труханов не поддержал.

«Даже если мы сносим памятники, история не меняется. <…> С такой логикой я еще должен убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это не имеет смысла», — подчеркнул мэр Одессы и добавил, что это большая ошибка.

Труханов отметил, что город был и остается интернациональным, где вместе живут представители более 120 национальностей. Екатерину II он назвал одной из главных исторических фигур: из-за подписанного указа императрицу считают основательницей Одессы.

Петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе и установке вместо него бюста американского порноактера Билли Херрингтона разместили на сайте президента Украины в мае 2022 года.

Авторы инициатив написали, что императрица нанесла большой ущерб украинской государственности, поэтому памятников ей в стране быть не должно. Вместо нее лучше увековечить память звезды порнофильмов 1990-х годов.

Каждая петиция собрала по 25 тысяч голосов и попала на рассмотрение президента Украины Владимира Зеленского. После изучения документов он заявил, что обратился в Одесский городской совет с просьбой принять решения по полученным предложениям.