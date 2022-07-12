Зеленский подумает об установке памятника порноактеру вместо скульптуры Екатерины II в Одессе

Петиция об установке памятника американскому порноактеру Билли Херрингтону вместо памятника Екатерины II в Одессе набрала достаточное количество голосов на сайте офиса президента Украины, и теперь Владимиру Зеленскому предстоит рассмотреть ее. Об этом написало РИА «Новости».

Петицию разместили 20 мая. За полтора месяца она набрала более 25 тысяч голосов и, таким образом, преодолела необходимый рубеж для того, чтобы ее рассмотрел Зеленский.

Автор петиции указал, что Екатерина II, по его мнению, нанесла большой ущерб украинской государственности и вообще является спорной исторической личностью. Поэтому вместо ее памятника в Одессе предложили установить скульптуру Билли Херрингтона, прославившегося съемками в порнофильмах в 1990-х. Предлагается изобразить его сидящим за барной стойкой с бутылкой пива, передало РИА ФАН. По задумке инициаторов, установка памятника станет «четким сигналом», что Украина поддерживает ЛГБТ-сообщество.

Сам Херрингтон скончался в 2018 году в результате ДТП.