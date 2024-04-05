05 апреля 2024, 19:39
Землетрясение в штате Нью-Йорк назвали крупнейшим за столетие
Губернатор Хокул: землетрясение в Нью-Джерси стало крупнейшим за столетие
После землетрясения магнитудой 5,1 в штате Нью-Джерси власти не выявили каких-либо повреждений, угрожающих жизни людей, заявила губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул. Она назвала стихию крупнейшей за последние сто лет, сообщил телеканал Fox News.
«Самое крупное землетрясение на восточном побережье за последнее столетие», — сказала Хокул.
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По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), подземные толчки магнитудой 5,1 балла зафиксировали днем в штате Нью-Джерси.
Изначально рядом с Нью-Йорком отметили магнитуду землетрясения в 5,5, позже она снизилась до отметки в 5,1.
Очаг подземных толчков расположен на глубине 10 километров.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила об информировании президента США Джо Байдена о землетрясении. Она уточнила, что американскому лидеру докладывает обстановку его команда, отслеживающая потенциальные последствия стихийного бедствия.
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