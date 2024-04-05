Мир 05 апреля 2024, 18:50 Сейсмологи зафиксировали землетрясение рядом с Нью-Йорком EMSC: недалеко от Нью-Йорка произошло землетрясение магнитудой 5,1 Unsplash

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Землетрясение магнитудой 5,1 засекли в американском штате Нью-Джерси, в 46 километрах к северо-западу от города Эдисон. Об этом сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Недалеко от Нью-Йорка сначала зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,5, но чуть позже магнитуда опустилась до 5,1. Землетрясение произошло примерно в 14:23 по местному времени (17:23 по московскому времени). Очаг подземных толчков находился на глубине 10 километров.

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Информация о возможных пострадавших и причиненном ущербе не уточнялась.

Ранее землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировали в Японии. Очаг находился на глубине 40 километров рядом с Фукусимой, но сейсмическую активность почувствовали и жители других префектур. Подземные толчки засекли и в японской столице.

Еще более сильное землетрясение произошло на Тайване. В результате сейсмической активности пострадали более тысячи человек.