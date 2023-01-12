Мир 12 января 2023, 00:44 Власти Молдавии выразили надежду на вступление в ЕС через 7 лет Глава МИД Молдавии Попеску надеется, что страна вступит в ЕС через семь лет РИА «Новости»

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Молдавии необходимо не менее семи лет на внедрение необходимых для вступления в Евросоюз реформ. Об этом заявил глава МИД республики Николай Попеску в эфире телеканала TV8.

Страна получила статус кандидата в члены ЕС в 2022 году. Теперь ей нужно выполнить более 35 условий, выдвинутых Брюсселем.

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«Молдавия — будущий член Евросоюза, и в наших планах — завершить большинство необходимых реформ к 2030 году. У нас есть около семи лет на то, что зависит от нас», — сказал Попеску.

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По его словам, есть также политический фактор, который зависит от процессов внутри Евросоюза.

Ранее МИД России осудил активные поставки в Молдавию вооружения США и ЕС. В министерстве считают, что такое тесное сотрудничество с НАТО ставит под угрозу безопасность страны.

Экс-президент страны Игорь Додон заявил, что Молдавии нужно сотрудничать с Россией. Он призвал руководство республики не присоединяться к антироссийским санкциям. Додон также уверен, что Молдавия ни при каких условиях не должна выходить из СНГ.