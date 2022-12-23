Мир 23 декабря 2022, 01:49 Додон призвал Молдавию выстраивать стратегические отношения с Россией Бывший президент Молдавии Додон выступил против присоединения к антироссийским санкциям РИА «Новости»

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Молдавии нужны стратегические отношения с Россией. Об этом заявил бывший президент страны, председатель общественной организации «Молдавско-российский деловой союз» Игорь Додон в эфире кишиневского телеканала N4.

Также Додон призвал не присоединяться к санкциям против России и не выходить из СНГ. В противном случае, как указал бывший президент республики, со всеми странами Содружества у Молдавии установится визовый режим.

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«Молдавии нужны стратегические отношения с Россией. Там наш рынок сбыта, там энергоресурсы. Мы не должны присоединяться к антироссийским санкциям. И мы категорически не должны выходить из СНГ, как это собирается сделать Майя Санду. Иначе со всеми странами Содружества у нас будет визовый режим», — сказал Додон.

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Прозападный курс, по словам политика, «проводится под диктовку зарубежных кругов и вопреки интересам» Молдавии.

В молдавском обществе, как отметил Додон, растет градус напряженности, который может вылиться в социальный бунт.

Ранее президент Молдавии Майя Санду на конференции по Украине заявила, что страна не готова разорвать отношения с СНГ, поскольку речь идет о сотнях договоренностей, в том числе и двусторонних.