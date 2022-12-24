Мир 24 декабря 2022, 08:29 МИД России призвал Молдавию не повторять опыт Украины Замглавы МИД России Галузин предостерег Молдавию от активизации сотрудничества с НАТО РИА «Новости»

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МИД России осудил безрассудную накачку Молдавии вооружением США и ЕС. Активизация сотрудничества с НАТО ставит под угрозу безопасность страны. Об этом заявил замглавы МИД Михаил Галузин в комментарии РИА «Новости».

Он напомнил властям Молдавии о печальном опыте Украины и призвал не повторять его

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«Активизация сотрудничества Кишинева со странами НАТО в военной и военно-технической сферах является фактором, в большей степени подрывающим безопасность самой Молдавии», — отметил дипломат.

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По его словам, накачивание западным вооружением и размещение военных контингентов Североатлантического альянса не добавляет странам безопасности и суверенитета, а, наоборот, приближает к катастрофе.

Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что стране нужны стратегические отношения с Россией. Также он призвал не присоединяться к санкциям против России и не выходить из СНГ.