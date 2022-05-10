Власти Молдавии призвали вывести российские войска из Приднестровья

Российские войска должны покинуть территорию Приднестровья. Об этом в ходе брифинга заявила премьер Молдавии Наталья Гаврилица, написало РИА «Новости».

«Мы просим о выводе российских войск из Приднестровья, Молдавия использует для этого все ресурсы, включая платформу ООН», — сообщила она.

Также премьер обратила внимание, что в непризнанном регионе якобы нарушаются права человека.

«Пока эти темы есть в резолюциях ООН, проблема этой зоны остается в повестке международного сообщества», — заявила Гаврилица.

В конце апреля в Приднестровье произошла серия терактов. Группа неизвестных лиц попыталась напасть на воинскую часть в поселке Парканы. В населенном пункте взрывами повреждены телевизионные антенны Приднестровского радиотелецентра и совершен обстрел здания Министерства государственной безопасности в Тирасполе.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о встревоженности дипведомства попытками эскалировать ситуацию в регионе.