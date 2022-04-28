МВД ЛНР сообщило о планах Запада устроить провокации в Приднестровье

Западные спецслужбы намерены устроить провокации в Приднестровье, чтобы с помощью Украины и Молдавии ликвидировать непризнанную республику. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель министра внутренних дел Луганской Народной Республики Виталий Киселев.

«Думаю, ЦРУ и МИ-6 хотят совершить провокацию для Молдавии, чтобы она вместе с Украиной ликвидировала Приднестровье полностью», — заявил он.

Всего с начала недели в Приднестровье неизвестные совершили три теракта. В поселке Маяк повредили антенны Приднестровского радиотелецентра, в населенном пункте Парканы напали на воинскую часть, из трех гранатометов обстреляли здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе.

Следственный комитет Приднестровья возбудил уголовные дела, а власти республики объявили о «красном» уровне террористической угрозы.

В районе села Колбасна в республике находится крупнейший склад боеприпасов. Политолог Сергей Станкевич предупредил, что возможный взрыв объекта будет сравним по масштабам с уроном от 10-килотонной ядерной бомбы.