МИД РФ назвал инциденты в Приднестровье актами терроризма

Министерство иностранных дел России расценило произошедшие в Приднестровье инциденты как акты терроризма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«Мы оцениваем эти взрывы как террористические акты. МИД встревожен эскалацией ситуации в регионе», — заявила она.

Дипломат подчеркнула, что МИД ждет полного и тщательного расследования всех деталей произошедшего.

Также Захарова заявила, что недопустимы попытки Украины втянуть Приднестровье в нынешний конфликт.

«Обстановка на левом берегу Днестра находится под полным контролем миротворческого контингента. Мы не ставим этот факт под сомнение», — заключила она.

С начала нынешней недели в Приднестровье произошло три теракта. В поселке Парканы неизвестные совершили попытку нападения на воинскую часть, обстреляли здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, взрывами повреждены антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк.

Замминистра МВД ЛНР Виталий Киселев предположил, что теракты осуществляет западная разведка с целью натравить Украину и Молдавию на Приднестровье.