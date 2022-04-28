МИД РФ назвал инциденты в Приднестровье актами терроризма
Мария Захарова: МИД РФ расценил взрывы в Приднестровье как акты терроризма
Министерство иностранных дел России расценило произошедшие в Приднестровье инциденты как акты терроризма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.
«Мы оцениваем эти взрывы как террористические акты. МИД встревожен эскалацией ситуации в регионе», — заявила она.
Дипломат подчеркнула, что МИД ждет полного и тщательного расследования всех деталей произошедшего.
Также Захарова заявила, что недопустимы попытки Украины втянуть Приднестровье в нынешний конфликт.
«Обстановка на левом берегу Днестра находится под полным контролем миротворческого контингента. Мы не ставим этот факт под сомнение», — заключила она.
С начала нынешней недели в Приднестровье произошло три теракта. В поселке Парканы неизвестные совершили попытку нападения на воинскую часть, обстреляли здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, взрывами повреждены антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк.
Замминистра МВД ЛНР Виталий Киселев предположил, что теракты осуществляет западная разведка с целью натравить Украину и Молдавию на Приднестровье.