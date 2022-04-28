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    28 апреля 2022, 13:09

    МИД РФ назвал инциденты в Приднестровье актами терроризма

    Мария Захарова: МИД РФ расценил взрывы в Приднестровье как акты терроризма

    Максим Зинкин

    Министерство иностранных дел России расценило произошедшие в Приднестровье инциденты как акты терроризма. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    МИД РФ назвал инциденты в Приднестровье актами терроризма

    «Мы оцениваем эти взрывы как террористические акты. МИД встревожен эскалацией ситуации в регионе», — заявила она.

    Дипломат подчеркнула, что МИД ждет полного и тщательного расследования всех деталей произошедшего.

    Также Захарова заявила, что недопустимы попытки Украины втянуть Приднестровье в нынешний конфликт.

    «Обстановка на левом берегу Днестра находится под полным контролем миротворческого контингента. Мы не ставим этот факт под сомнение», — заключила она.

    С начала нынешней недели в Приднестровье произошло три теракта. В поселке Парканы неизвестные совершили попытку нападения на воинскую часть, обстреляли здание Министерства государственной безопасности в Тирасполе, взрывами повреждены антенны Приднестровского радиотелецентра в населенном пункте Маяк.

    Замминистра МВД ЛНР Виталий Киселев предположил, что теракты осуществляет западная разведка с целью натравить Украину и Молдавию на Приднестровье.