Мир 09 мая 2023, 16:15 Власти Молдавии отказались считать День Победы праздником Премьер Молдавии Речан счел 9 Мая не праздником, а поводом вспомнить погибших РИА «Новости»

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Премьер Молдавии Дорин Речан заявил, что День Победы — это не повод для празднования: 9 мая, по его мнению, надо вспоминать погибших. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Не празднуют, а поминают тех, кто погиб, защищая свои ценности», — отметил Речан.

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Аналогичную позицию занял и спикер республиканского парламента Игорь Гросу.

«Я думаю, что это день поминовения, мы должны вспомнить о наших дедах и прадедах, которые воевали, потеряли жизни из-за катаклизма прошлого века», — заявил он.

По словам спикера, человечество еще не выучило этот урок.

Экс-президент Молдавии Игорь Додон назвал День Победы всемирным праздником. Он выразил уверенность, что жители страны и дальше будут праздновать 9 Мая.

В День Победы участникам «Бессмертного полка» в Молдавии выписали штрафы за георгиевские ленты. Запрет на демонстрацию георгиевской ленточки ввели в Молдавии в середине весны.