Мир 09 мая 2023, 14:13 Участникам «Бессмертного полка» в Молдавии выписали штрафы за георгиевские ленты Полиция Молдавии выписала штрафы за георгиевские ленты на акции «Бессмертный полк» РИА «Новости»

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Штрафы получили участники памятной акции «Бессмертный полк» за прикрепленные к портретам героев Великой Отечественной войны георгиевской ленты. Полиция обвинила участников в «провокациях» и никаких аргументов о том, что это только дань памяти, слушать не стала. Видео от очевидцев опубликовала «Российская газета».

На опубликованных кадрах сотрудник полиции подошел к женщине, которая держала в руках портрет с прикрепленной к нему георгиевской лентой.

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«Эта лента — дань уважения людям, которые воевали ради того, чтобы мы сейчас жили в мире и согласии. А вы что творите?» — заявила участница акции правоохранителю.

При этом бывший президент Молдавии Игорь Додон без каких-либо проблем прошел в колоннах «Бессмертного полка» по улицам Кишинева с георгиевской лентой на лацкане пиджака.

Закон о запрете публичной демонстрации георгиевских лент приняли в Молдавии в апреле 2022 года. Конституционный суд страны по жалобе активистов смягчил ограничение и постановил, что запрет действует только в тех случаях, когда георгиевскую ленту используют для оправдания военной агрессии и преступлений против человечества.

Как сообщил «Sputnik Молдова», руководитель Генерального инспектората полиции Виорел Чернэуцану отметил, что решение суда не поменяло норм Кодекса о правонарушениях, поэтому штрафовать за георгиевскую ленту правоохранители имеют полное право.