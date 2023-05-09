Мир 09 мая 2023, 13:33 Экс-президент Молдавии Додон назвал День Победы всемирным праздником Бывший президент Молдавии Додон прошел в марше «Бессмертного полка» с георгиевской лентой РИА «Новости»

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Запрет на публичное ношение георгиевской ленточки в Молдавии не остановил бывшего президента республики Игоря Додона. Во время участия в акции «Бессмертный полк» в Кишиневе политик появился в костюме с прикрепленным памятным знаком.

В ходе общения с журналистами Додон заявил, что День Победы — это международный праздник.

«Я знаю, что в некоторых странах бывшего Советского Союза празднуют раньше, некоторые 8 мая. Но мы все празднуем 9 мая. В Молдавии всегда так было, и я уверен, что так будет впредь. Несмотря на все попытки это поменять, как-то интерпретировать, я уверен, что мы и дальше будем праздновать 9 мая», — заявил бывший президент страны.

Как сообщило РИА «Новости», организаторами памятного шествия «Бессмертный полк» выступил республиканский национальный координационный комитет «Победа». Участников попросили выйти на марш без партийной символики. Колонны прошли от площади Великого национального собрания до мемориального комплекса «Вечность».

Запрет на публичную демонстрацию георгиевской ленточки действует в Молдавии с первой половины апреля. Такое решение утвердил Конституционный суд республики. В заключении говорится, что штрафовать за ношение памятных знаков будут при условии, если их используют для прославления военной агрессии и преступлений против человечества.