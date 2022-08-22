Власти Латвии решили демонтировать памятник советским воинам в Риге

Власти Латвии начали работы по сносу памятника воинам Советской армии в Риге. Об этом сообщил на пресс-конференции исполнительный директор рижской думы Янис Ланге, передал ТАСС.

«Мы начали подготовительные работы, устанавливаются ограждения», — заявил Ланге.

По его словам, демонтаж завершат до 15 ноября. На это планируется потратить около 2,1 миллиона евро (2,12 миллиона долларов).

Конфликт вокруг памятника освободителям Риги возник после Дня Победы, когда власти города пригнали на место трактор, чтобы убрать цветы, оставленные горожанами. Недовольные таким решением жители принесли новые букеты и устроили пикет, чтобы не допустить еще одной «уборки». Территорию оцепили сотрудники полиции и задержали несколько собравшихся.

Ранее стало известно, что в Латвии готовят поправки к закону об иммиграции, которые позволяют увольнять граждан России и Белоруссии, если у них нет статуса постоянного жителя Евросоюза. Новые поправки, над которыми работает МВД, также предусматривают прекращение выдачи долгосрочных виз россиянам и гражданам Белоруссии до 30 июня 2023 года.