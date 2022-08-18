Латвия подготовит поправки для увольнения россиян

В Латвии готовят поправки к закону об иммиграции, которые позволяют увольнять граждан России и Белоруссии, если у них нет статуса постоянного жителя Евросоюза. Подготовкой законопроекта занимается МВД прибалтийской страны, сообщила газета «Известия».

По данным местного издания Delfi, в министерстве считают, что если поправки примут, это, вероятно, создаст для работодателей трудности с сотрудниками, которые прибыли в Латвию из России и Белоруссии.

По прогнозу МВД, часть из них должна будет прекратить трудовую деятельность из-за отсутствия статуса постоянного жителя ЕС. Чтобы его получить, человеку нужно подтвердить определенный уровень дохода и владения национальным языком. По данным на 1 июля, в компаниях Латвии были зарегистрированы более 2,1 тысячи работников из России и Белоруссии с действующим видом на жительство (ВНЖ), уточнило Delfi.

Новые поправки, над которыми работает МВД, также предусматривают прекращение выдачи долгосрочных виз россиянам и гражданам Белоруссии до 30 июня 2023 года. Из этого правила будет исключение, а именно выдача виз, которые предоставляют на основании международного права из гуманитарных соображений или форс-мажорных обстоятельств.