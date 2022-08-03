Памятник Освободителям Риги после сноса полностью утилизируют

Памятник Освободителям Риги снесут по частям, а после полностью уничтожат, потому что он не представляет художественной ценности. Как сообщило издание Latvias Zinas, с таким заявлением выступил мэр города Мартиньш Стакис.

Градоначальник подчеркнул, что руководство мемориального комплекса, где расположен памятник, получит специальную субсидию для преобразования площади в парк. На снос монумента потратят около 10% от выделенной суммы.

Выделение средств должен утвердить комитет по финансовым и административным делам Рижской думы на заседании в ближайший четверг, 4 августа. По данным журналистов, речь идет о сумме 2,1 миллиона евро.

Стакис подчеркнул, что компанию, которая займется сносом памятника Освободителям Риги, уже выбрали, но в целях безопасности называть ее мэрия не будет, так же как дату демонтажа.

Конфликт вокруг памятника Освободителям Риги возник после Дня Победы, когда власти города пригнали на место трактор, чтобы убрать цветы, оставленные горожанами. Недовольные таким решением жители принесли новые букеты и устроили пикет, чтобы не допустить еще одной «уборки». Территорию оцепили сотрудники полиции и задержали несколько собравшихся.

Парламент Латвии на фоне возникшего конфликта приостановил соглашение с Россией об охране памятников советским воинам, разрешив демонтаж мемориала.