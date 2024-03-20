Мир 20 марта 2024, 12:08 Власти Латвии получили жесткое предупреждение после угроз в адрес России RS: Латвия своим призывом уничтожить Россию провоцирует ядерную эскалацию Unsplash

Читать 360tv в

Агрессивная повестка некоторых европейских лидеров в адрес России опасна. При эскалации Соединенные Штаты не помогут, заявил автор статьи в Responsible Statecraft.

Журналист призвал европейских политиков учитывать, как их риторику воспринимают в Белом доме. По его словам, США потихоньку начали отказываться от глобальной роли «вездесущего и гиперактивного мирового жандарма».

Реклама

«Это относится к прибалтийским государствам, чья безопасность почти целиком и полностью зависит от готовности и желания Америки прийти им на помощь, если они подвергнутся нападению», — указал автор.

Журналист привел в пример высказывание президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, который выразил поддержку французскому лидеру Эммануэлю Макрону о пересечении красных линий фразой Carthago delenda est, в которой Карфаген заменил на Россию (Russia delenda est).

Автор подчеркнул, что подобные призывы провоцируют эскалацию ядерной напряженности. А это не входит в планы Соединенных Штатов, резюмировал журналист.