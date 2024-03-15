15 марта 2024, 23:51
Медведев пожелал президенту Латвии «болтаться на виселице» из-за слов о России
Медведев жестко ответил президенту Латвии на призыв разрушить Россию
Участь нацистов могут разделить те, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.
Таким образом политик ответил на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и призвал уничтожить Россию. В ответ Медведев показал фотографию казни националистов в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.
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«Там будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — написал зампред Совбеза.
В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики, одним из приоритетов которого стал «разгром России».
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