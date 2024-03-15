Мир 15 марта 2024, 23:51 Медведев пожелал президенту Латвии «болтаться на виселице» из-за слов о России Медведев жестко ответил президенту Латвии на призыв разрушить Россию РИА «Новости»

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Участь нацистов могут разделить те, кто желает смерти России, включая президента Литвы Эдгарса Ринкевичса. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал в Telegram-канале.

Таким образом политик ответил на пост Ринкевичса в соцсети X, где тот высказался в поддержку президента Франции Эммануэля Макрона и призвал уничтожить Россию. В ответ Медведев показал фотографию казни националистов в 1943 году за военные преступления в Харькове и Харьковской области.

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«Там будут болтаться ублюдки, обстреливающие мирных жителей наших городов, и с ними изображающий из себя президента несуществующей страны Латвии Ринкевичс, пожелавший смерти России», — написал зампред Совбеза.

В январе прошлого года Эдгар Ринкевич, бывший тогда главой МИД Латвии, подготовил доклад о внешней политике республики, одним из приоритетов которого стал «разгром России».