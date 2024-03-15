Мир 15 марта 2024, 14:59 Президент Латвии призвал бороться с Россией Президент Латвии Ринкевичс заявил, что Россию нужно разрушить Kirill Chubotin / Global Look Press

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Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал разрушить Россию. Об этом он заявил в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

Ринкевичс отметил, что поддерживает президента Франции Эммануэля Макрона насчет красных линий. По его словам, их нужно проводить «не для себя, а для России».

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«Мы должны провести красные линии для России, и мы не должны бояться их проводить. <…> Россия должна быть разрушена», — высказался президент Латвии.

В своем посте он перефразировал известное латинское выражение Carthago delenda est, что означает «Карфаген должен быть разрушен», заменив первое слово на Russia.

Недавно Макрон предположил, что Франция сможет противостоять России. Он заявил, что может принять решение «которое будет гарантировать, что РФ никогда не победит». При этом Макрон сказал, что его государство не воюет с Россией или с российским народом, а только поддерживает Украину.