Власти Крыма назвали причину непризнания статуса полуострова Украиной

Киевский режим не признал российский статус Крыма, потому что по находящимся у власти нацистам еще не был нанесен решающий удар. Об этом РИА «Новости» заявил вице-премьер полуострова Георгий Мурадов.

«Милитаристская и нацистская гидра еще шевелится и чувствует подпитку от Запада, который хочет уничтожить русский народ», — заявил политик.

Мурадов уверен, что после выполнения задач спецоперации появится возможность говорить с Украиной о признании российского статуса Крыма.

Вице-премьер сообщал о шансах проведения референдума в южных областях Украины по формату Крыма в 2014 году.

Накануне «360» показывал на видео тактику националистов при обороне пятиэтажного здания в Мариуполе. В основном боевики выставляют мирных людей в качестве живого счета, а на нижнем этаже маскируют тяжелую технику.