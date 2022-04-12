Тактику украинских нацистов в Мариуполе показали на видео

Украинские националисты не гнушаются прикрываться мирными жителями при обороне в многоэтажных домах в Мариуполе. «360» на примере пятиэтажного здания показал на видео, какой тактики придерживаются боевики.

В подвальное помещение они сгоняют некое количество мирных людей. Если дом начнет рушиться под ракетной атакой, то с высокой долей вероятности им оттуда самостоятельно не выбраться.

На первом этаже, почти на уровне земли, располагаются танки, который прикрыты жилой стеной и не видны с воздуха.

Этажом выше националисты располагаются со стрелковым оружием, перед ними также выставлены мирные жители, что исключает прямую атаку. Такие же функции выполняет четвертый этаж.

Третий этаж занимает пехота с противотанковым оружием, которая при удобном случае ведет огонь из окон по бронетехнике.

На пятом этаже расположены позиции снайперов, которые с удобной высоты ведут отслеживание территории.

Официальный представитель Министерство обороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные пресекли попытку выхода 100 нацистов на бронетехнике из окружения на заводе имени Ильича в Мариуполе.