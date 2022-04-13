Власти Крыма допустили проведение референдума в южных областях Украины

Проживающие в освобожденных южных регионах Украины люди имеют право на самоопределение, в какой стране им жить. Поэтому там возможна организация народного референдума по примеру Крыма в 2014 году, сообщил РИА «Новости» вице-премьер полуострова Георгий Мурадов.

«Население этих областей имеет право самоопределиться, потому что без власти регион не может существовать. Волеизъявление народа фиксируется демократическими процедурами, как в 2014 году в Крыму», — заявил политик.

Мурадов подчеркнул, что перед полуостровом возникнет угроза, если киевский режим вновь получит власть над югом Украины.

«Такой вариант событий нельзя допустить. Проживающим там людям будет грозить физическое устранение и репрессии», — продолжил вице-премьер.

По словам политика, спецоперацию по денацификации Украины необходимо продолжить, чтобы помочь сформировать дружественное к России государство.

Ранее сообщалось, что жители перешедшего под контроль ВС РФ Мелитополя стали активно использовать рубли в качестве оплаты за товары в магазинах.

Крым перешел в состав России в 2014 году после проведенного народного референдума.