Власти Киева предупредили жителей об аварийных отключениях электричества | 360°

Мир 28 октября 2022, 15:00 Власти Киева предупредили жителей об аварийных отключениях электричества Администрация Киева сообщила об аварийном отключении электроэнергии РИА "Новости"

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Жители Киева в пятницу, 28 октября, останутся частично без электричества. Об этом в Telegram-канале сообщила мэрия города со ссылкой на компанию ДТЭК «Киевские электросети».

«С 08:25 28 октября по распоряжению „Укрэнерго“ в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии», — сказано в сообщении.

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В компании уточнили, что из-за значительного повреждения и дисбаланса в энергетической системе возможны более длительные отключения света.

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В «Киевских электросетях» напомнили, что после того, как в ночь на 27 октября вышел из строя ряд критически важных энергетических объектов, ситуация остается напряженной. Жителей призвали экономно расходовать электричество, так как в регионе наблюдается 30-процентный дефицит потребления.

Одновременно энергетики заявили о восстановлении электроснабжения потребителей в Киевской области с полуночи 28 октября.

Ранее сообщалось, что Украина ужесточит нормы потребления электричества после ночных ударов. Власти Киева анонсировали веерные отключения электричества.