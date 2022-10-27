Украина ужесточит нормы потребления электричества после ночных ударов | 360°

Мир 27 октября 2022, 15:40 Украина ужесточит нормы потребления электричества после ночных ударов Замглавы офиса Зеленского заявил о повреждении важных объектов энергетики в центре Украины РИА "Новости"

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Центральные районы Украины перейдут на жесткие ограничения по потреблению электроэнергии. Это стало следствием ночных ударов, которые привели к серьезным повреждениям значимых объектов энергетической инфраструктуры. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Удары, нанесенные в ночь на 27 октября, повредили оборудование в центральных областях страны.

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«Чтобы не допустить полного обесточивания, энергетики вынуждены вводить более жесткие ограничения», — говорится в сообщении.

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Тимошенко подчеркнул, что ограничения коснутся Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областей. Вопрос будут регулировать исходя из положения в энергетической системе Украины.

Как сообщил «Царьград», глава администрации Киевской области Алексей Кулеба пояснил, что веерные отключения электричества теперь станут проходить не по графику, а в любое время.

Накануне воздушную тревогу по всей Украине объявляли дважды. В последний раз это произошло вечером. Российские войска начиная с 10 октября начали наносить удары высокоточным оружием по объектам энергетической и военной инфраструктуры Украины.